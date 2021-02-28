МИД Ирана отреагировало на недавнюю позицию США и трех европейских стран

«В позиции или поведении США не произошло никаких изменений, и администрация Байдена не только не отказалась от провалившейся политики максимального давления Трампа, но даже не заявила о своей приверженности выполнению своих общих обязанностей, предусмотренных в ядерной сделке и Резолюции №2231», - отметил он.

«Выполнение обязательств всеми сторонами в отношении ядерной сделки - это не вопрос переговоров и компромиссов, и все компромиссы были сделаны 5 лет назад. Путь вперед очень ясен, Соединенные Штаты должны прекратить свои незаконные и односторонние санкции и вернуться к своим обязательствам. Это не требует переговоров или решения в Совете управляющих», - заявил он.

Официальный представитель МИД также решительно осудил сегодня незаконные и агрессивные нападения американских войск на районы восточной Сирии, которые являются явным нарушением прав человека и международного права.