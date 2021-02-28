Иранские борцы завоевали 8 разноцветных медалей на Украине

По данным ИРНА, по окончании этих соревнований и по вольной борьбе иранская команда из пяти человек завоевала золотую медаль в весовой категории 74 кг Мохаммадом Садегом Фирозпурой.

В вольной борьбе иранская команда из 9 человек Алиреза Неджати и Мохаммеда Али Гараи в весовых категориях 60 и 77 кг выиграла золотые медали, Саджад Аббаспур и Амин Кавиани Неджад в весовых категориях 55 и 77 кг выиграли серебряные медали, а Мохаммад Реза Мохтари, Мехди Бали и Амин Мирзазаде завоевали бронзовые медали.