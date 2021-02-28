28 февр. 2021 г., 21:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84246615
0 Persons

Сеть здравоохранения Ирана имеет возможность вакцинировать 20 млн. человек в месяц

Сеть здравоохранения Ирана имеет возможность вакцинировать 20 млн. человек в месяц

Тегеран, 28 февраля, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения, лечения и медицинского просвещения Алиреза Раиси сказал, что иранская сеть здравоохранения имеет возможность вакцинировать 20 млн. человек в месяц.

«Иранская сеть здравоохранения, созданная более 30 лет назад выдающимися деятелями иранской системы здравоохранения, является гордостью и силой иранской системы здравоохранения. Эта сеть распространилась по всей стране, и нет деревни с населением в тысячу человек, в которой не было бы медицинского центра», - отметил он.

«Нас не беспокоит быстрая вакцинация от коронавируса, иранская сеть здравоохранения имеет возможность вакцинировать 20 млн. человек в месяц, и если вакцина будет доставлена, мы продемонстрируем силу», - указал он.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =