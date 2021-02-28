Сеть здравоохранения Ирана имеет возможность вакцинировать 20 млн. человек в месяц

«Иранская сеть здравоохранения, созданная более 30 лет назад выдающимися деятелями иранской системы здравоохранения, является гордостью и силой иранской системы здравоохранения. Эта сеть распространилась по всей стране, и нет деревни с населением в тысячу человек, в которой не было бы медицинского центра», - отметил он.

«Нас не беспокоит быстрая вакцинация от коронавируса, иранская сеть здравоохранения имеет возможность вакцинировать 20 млн. человек в месяц, и если вакцина будет доставлена, мы продемонстрируем силу», - указал он.