28 февр. 2021 г., 21:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84246603
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Торговля между Ираном и Россией идет по пути прогресса

Торговля между Ираном и Россией идет по пути прогресса

Тегеран, 28 февраля, ИРНА - На встрече проживающих в России иранских бизнесменов с послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали, было объявлено о том, что в прошлом году объем иранских товаров, отправленных в Россию, достиг значительного уровня.

Как сообщает ИРНА, посол Исламской Республики Иран Казем Джалали заявил на встрече, что объем товаров, отправленных из Ирана в 2020 году, увеличилось на 105% по сравнению с прошлым годом. «Экономические максимумы низкие, и нам необходимо двигаться в направлении, где наш торговый баланс в торговле будет положительный или, по крайней мере, близок друг к другу», - отметил он.

По его словам, «Россия импортирует 270 млрд долларов, а Иран может захватить часть российского рынка благодаря усилиям, планированию и экспорту качественных товаров», - сказал он.

«У нас не может быть обширного сотрудничества в энергетическом секторе, и две страны являются крупными экспортерами энергоресурсов. Однако у нас есть хорошие возможности для экспорта в Россию орехов, ягод и фруктов», - пояснил он.

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