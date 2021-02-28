Торговля между Ираном и Россией идет по пути прогресса

Как сообщает ИРНА, посол Исламской Республики Иран Казем Джалали заявил на встрече, что объем товаров, отправленных из Ирана в 2020 году, увеличилось на 105% по сравнению с прошлым годом. «Экономические максимумы низкие, и нам необходимо двигаться в направлении, где наш торговый баланс в торговле будет положительный или, по крайней мере, близок друг к другу», - отметил он.

По его словам, «Россия импортирует 270 млрд долларов, а Иран может захватить часть российского рынка благодаря усилиям, планированию и экспорту качественных товаров», - сказал он.

«У нас не может быть обширного сотрудничества в энергетическом секторе, и две страны являются крупными экспортерами энергоресурсов. Однако у нас есть хорошие возможности для экспорта в Россию орехов, ягод и фруктов», - пояснил он.