Иран письменно предупредил МАГАТЭ о возможной резолюции СУ

Али-Акбар Салехи в кулуарах заседания парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике заявил: «Если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии примет резолюцию против действий Ирана по приостановлению действия Дополнительного протокола против нашей страны, Иран отреагирует соответствующим образом», - сказал он.

«Приложение к этому заявлению является конфиденциальным, нет никаких особых условий в этом отношении и в соответствии с подробной информацией о списке объектов и камер наблюдения в этом приложении, а также из соображений безопасности и необходимости скрыть расположение ключевых объектов в Иране это приложение останется конфиденциальным», - добавил он.