28 февр. 2021 г., 20:34
Journalist ID: 2388
News Code: 84246573
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Иран письменно предупредил МАГАТЭ о возможной резолюции СУ

Иран письменно предупредил МАГАТЭ о возможной резолюции СУ

Тегеран, 28 февраля, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Али-Акбар Салехи подчеркнул, что если в Совете управляющих МАГАТЭ будет вынесена резолюция против Ирана, страна проявит соответствующую реакцию.

Али-Акбар Салехи в кулуарах заседания парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике заявил: «Если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии примет резолюцию против действий Ирана по приостановлению действия Дополнительного протокола против нашей страны, Иран отреагирует соответствующим образом», - сказал он.

«Приложение к этому заявлению является конфиденциальным, нет никаких особых условий в этом отношении и в соответствии с подробной информацией о списке объектов и камер наблюдения в этом приложении, а также из соображений безопасности и необходимости скрыть расположение ключевых объектов в Иране это приложение останется конфиденциальным», - добавил он.

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