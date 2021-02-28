28 февр. 2021 г., 18:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84246448
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Запрещены полеты в Иран из 32 стран и наоборот

Запрещены полеты в Иран из 32 стран и наоборот

Тегеран, 28 февраля, ИРНА - Представитель Управления гражданской авиации Мохаммад Хасан Забибахш объявил о запрете полетов из Ирана в 32 страны и наоборот в целях борьбы с распространением коронавируса.

«Согласно постановлениям Национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом и с целью предотвращения распространения вируса в стране въезд в Иран путешественников из стран с высоким риском был запрещен», - отметил он.

По его словам, «статус приема путешественников из стран с особыми условиями путешественников в Иран, которые путешествуют более четырех часов в одной из стран Англии, Южной Африки, Анголы, Аргентины, Боливии, Босаваны, Бразилии, Бурунди, Клавиатуры Чили, Колумбия, Демократическая Республики Конго, Эквадора, Сватини, Французской Гвинеи, Лесото, Гайаны, Малави, Мавритании, Мозамбика, Намибии, Панамы, Парагвая, Перу, Руанды, Сейшельских Остров, Суринама, Танзании, Уругвая, не имеют права въезжать в Исламскую Республику Иран до дальнейшего уведомления, и их прием в аэропорту страны происхождения запрещен».

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