Сборная Ирана по тхэквондо отправится в Болгарию для участия в международном турнире

8-й международный турнир по тхэквондо 7 марта начнется в столице Болгарии.
Сборная Ирана по тхэквондо не участвовала в ни одном спортивном событии за последний год из-за распространения коронавируса.
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Тегеран, 28 февраля, ИРНА – Мужская сборная Ирана по тхэквондо 4 марта отправится в Софию, чтобы принять участие в 8-м международном турнире в Болгарии.
8-й международный турнир по тхэквондо 7 марта начнется в столице Болгарии.
Сборная Ирана по тхэквондо не участвовала в ни одном спортивном событии за последний год из-за распространения коронавируса.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
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