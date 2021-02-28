28 февр. 2021 г., 14:54
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News Code: 84246204
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Сборная Ирана по тхэквондо отправится в Болгарию для участия в международном турнире

Сборная Ирана по тхэквондо отправится в Болгарию для участия в международном турнире

Тегеран, 28 февраля, ИРНА – Мужская сборная Ирана по тхэквондо 4 марта отправится в Софию, чтобы принять участие в 8-м международном турнире в Болгарии.

8-й международный турнир по тхэквондо 7 марта начнется в столице Болгарии.
Сборная Ирана по тхэквондо не участвовала в ни одном спортивном событии за последний год из-за распространения коронавируса.

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