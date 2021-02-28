2-й конкурс "АМФА" пройдет в Тегеране

АМФА (Тестирование на знание персидского языка) — это единственный официальный международный экзамен на определение уровня владения персидским языком, который проводится как на территории Ирана.

Полномочиями на проведения экзамена АМФА за пределами ИР Иран обладает фонд Саади. Фонд Саади — это государственный фонд ИР Иран, деятельность которого направлена на продвижение персидского языка и иранской культуры в зарубежных странах.

Первый конкурс "АМФА" в ноябре 2019 года также прошел в России и Ираке. Второй конкурс "АМФА", который должен был пройти в марте 2020 года, из-за пандемии коронавируса был отменен.

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