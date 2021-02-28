28 февр. 2021 г., 14:29
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News Code: 84246163
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Развитие ненефтяного экспорта имеет решающее значение для противодействия жестким санкциям США: Рухани

Развитие ненефтяного экспорта имеет решающее значение для противодействия жестким санкциям США: Рухани

Тегеран, 28 февраля, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил в воскресенье, что развитие ненефтяного экспорта важно для противодействия жестким санкциям США.

На заседании штаб-квартиры правительства по координации экономической деятельности Рухани сделал акцент на развитии ненефтяного экспорта страны с целью реализации права Ирана на участие в мировой экономике.

«Развитие ненефтяного экспорта в качестве одного из мощных инструментов устойчивой экономики имеет решающее значение для противодействия жестким и незаконным санкциям США», - сказал он.

Рухани счел очень важным повышение качества производимых товаров, а также соблюдение обязательств производителей по увеличению ненефтяного экспорта Ирана. «Новые условия требуют от нас более оперативного включения в повестку дня реализации государственных целей по развитию ненефтяного экспорта», - отметил он.

Рухани также сослался на новые условия, созданные в процессе переговоров со странами, которые заблокировали валютные ресурсы Ирана под давлением США, и выразил надежду, что решение проблем.

«Срыв санкций в отношении банковских и валютных операций страны и спекуляция предпринимателями санкций усилили последствия экономической войны, которая, дай Бог, исчезает», - заключил он.

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