Гран-При Кубка Ирана памяти "Сиаманд Рахман" пройдет в Иране

Он в преддверии годовщины смерти иранского силача Сиаманда Рахмана заявил, что турнир памяти иранского паралимпийца в этом году пройдет среди иранских штангистов из-за распространения коронавируса.

Национальный олимпийский комитет Ирана планирует создать музей в память Сиаманда Рахмана.

Напомним, 2 марта 2020 года иранский пауэрлифтер Сиаманд Рахман, являющийся двухкратным параолимпийским чемпионом, умер в возрасте 31 года в результате сердечного приступа.

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