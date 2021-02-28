28 февр. 2021 г., 13:18
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Гран-При Кубка Ирана памяти "Сиаманд Рахман" пройдет в Иране

Гран-При Кубка Ирана памяти "Сиаманд Рахман" пройдет в Иране

Тегеран, 28 февраля, ИРНА – Глава иранского комитета по параолимпийских игр Махмуд Хосрави-Вафа сообщил о проведении Гран-При Кубка Ирана по пара-пауэрлифтингу памяти "Сиаманд Рахман".

Он в преддверии годовщины смерти иранского силача Сиаманда Рахмана заявил, что турнир памяти иранского паралимпийца в этом году пройдет среди иранских штангистов из-за распространения коронавируса.
Национальный олимпийский комитет Ирана планирует создать музей в память Сиаманда Рахмана.
Напомним, 2 марта 2020 года иранский пауэрлифтер Сиаманд Рахман, являющийся двухкратным параолимпийским чемпионом, умер в возрасте 31 года в результате сердечного приступа.

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