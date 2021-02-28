28 февр. 2021 г., 10:22
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Тегеран назвал выполнение Вашингтоном обязательств простым путем для возвращения к СВПД

Тегеран назвал выполнение Вашингтоном обязательств простым путем для возвращения к СВПД

Нью-Йорк, 28 февраля, ИРНА – Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал полное выполнение обязательств простым путем США для возвращения к ядерной сделке.

Посол Ирана при ООН в интервью арабскую телеканалу "Аль Джазира" заявил, что нынешняя администрация США по-прежнему является нарушителем резолюции 2231 СБ ООН и СВПД.
"Администрация Джо Байдена неоднократно объявляла о возвращении к СВПД, но мы пока не наблюдали никакого изменения в политике США по ядерному соглашению", добавил он.
По его словам, администрация США должна выбрать, что она стремится продолжать прежний путь Дональда Трампа или открыть новую главу. "По этой причине, оптимистично или пессимистично я не могу сказать, какой путь США выбирают. В принципе мы должны наблюдать изменение политики. Просто принять позицию не удовлетворит Иран и международное сообщество", отметил иранский дипломат.
"Мы считаем, что переговоры ненужны для выполннения Вашингтоном обязательств, они должны решиться об этом", подчеркнул Тахт-Раванчи.

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