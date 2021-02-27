Иранский документальный фильм получил приз международного кинофестиваля «Big Sky»

Приз за лучший полнометражный документальный фильм получил иранский фильм «The Snow Calls» Международного фестиваля документального кино «Big Sky».

Международный фестиваль проходит с 19-го по 28-е февраля по режиме онлайн. В этом году в рамках кинофестиваля представлены 27 полнометражных и 50 короткометражных документальных фильмов.

«The Snow Calls» рассказывает о беременной женщине Мина, у которой есть последний шанс родить мальчика после рождения трех дочерей, иначе ее муж женится на другой женщине. Мина решает не проходить УЗИ, опасаясь результата и сплетен, которые за этим последуют. Она уже находится под достаточным давлением со стороны родственников мужа.