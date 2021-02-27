27 февр. 2021 г., 22:20
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Иранский документальный фильм получил приз международного кинофестиваля «Big Sky»

Иранский документальный фильм получил приз международного кинофестиваля «Big Sky»

Тегеран, 27 февраля. ИРНА — Документальный фильм иранского режиссера Марджана Хосрави «The Snow Calls» получил приз за лучший документальный фильм международного кинофестиваля «Big Sky».

Приз за лучший полнометражный документальный фильм получил иранский фильм «The Snow Calls» Международного фестиваля документального кино «Big Sky».

Международный фестиваль проходит с 19-го по 28-е февраля по режиме онлайн. В этом году в рамках кинофестиваля представлены 27 полнометражных и 50 короткометражных документальных фильмов.

«The Snow Calls» рассказывает о беременной женщине Мина, у которой есть последний шанс родить мальчика после рождения трех дочерей, иначе ее муж женится на другой женщине. Мина решает не проходить УЗИ, опасаясь результата и сплетен, которые за этим последуют. Она уже находится под достаточным давлением со стороны родственников мужа.

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