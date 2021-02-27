Зариф назвал атаки на территории Ирака подозрительными

"Глава МИД Ирана заявил, что некоторые атаки на территории Ирака являются подозрительными и, возможно, осуществлены для того, чтобы посеять раздор в отношениях Тегерана и Багдада и подорвать безопасность страны", сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны", говорится в сообщении.

"Мы подчеркиваем, что правительству Ирака нужно найти зачинщиков этих инцидентов", добавил он.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции.