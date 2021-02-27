27 февр. 2021 г., 21:38
Journalist ID: 2177
News Code: 84245327
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Зариф назвал атаки на территории Ирака подозрительными

Зариф назвал атаки на территории Ирака подозрительными

Тегеран, 27 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл в субботу переговоры со своим коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.

"Глава МИД Ирана заявил, что некоторые атаки на территории Ирака являются подозрительными и, возможно, осуществлены для того, чтобы посеять раздор в отношениях Тегерана и Багдада и подорвать безопасность страны", сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны", говорится в сообщении.

"Мы подчеркиваем, что правительству Ирака нужно найти зачинщиков этих инцидентов",  добавил он.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции.

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