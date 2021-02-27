27 февр. 2021 г., 21:26
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News Code: 84245320
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Тегеран и Багдад обсудили пути перечисления денежных средств Ирана

Тегеран и Багдад обсудили пути перечисления денежных средств Ирана

Тегеран, 27 февраля. ИРНА — Глава Центрального Банка Ирана Абдулнасир Хеммати и председатель Государственного торгового банка Ирака (TBI) Салем Чалаби обсудили в субботу пути получения у Ирака денежных средств Ирана.

"Хеммати провел переговоры в субботу с председателем Государственного торгового банка Ирака", сообщает отдел по связям с общественностью Центрального Банка Ирана.

Стороны обсудили пути перечисления денежных средств Ирана, которые находятся в иракских банках.

В ходе встречи обе стороны рассмотрели необходимые меры по передаче и использованию денежных средств Ирана.

Отметив, что в последнее время были произведены платежи за счет ресурсов Ирана в Ираке, Чалаби сказал, что процесс использования этих средств будет ускорен с этого момента, и предпринимаются усилия в отношении операционных каналов и методов, одобренных иранской стороной для использования этих ресурсов.

В рамках переговоров предполагается, что Иран получит доступ к финансовым ресурсам от экспорта газа в Ирак.

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