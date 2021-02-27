Тегеран и Багдад обсудили пути перечисления денежных средств Ирана

"Хеммати провел переговоры в субботу с председателем Государственного торгового банка Ирака", сообщает отдел по связям с общественностью Центрального Банка Ирана.

Стороны обсудили пути перечисления денежных средств Ирана, которые находятся в иракских банках.

В ходе встречи обе стороны рассмотрели необходимые меры по передаче и использованию денежных средств Ирана.

Отметив, что в последнее время были произведены платежи за счет ресурсов Ирана в Ираке, Чалаби сказал, что процесс использования этих средств будет ускорен с этого момента, и предпринимаются усилия в отношении операционных каналов и методов, одобренных иранской стороной для использования этих ресурсов.

В рамках переговоров предполагается, что Иран получит доступ к финансовым ресурсам от экспорта газа в Ирак.