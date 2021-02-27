ВВС Ирана имеют операционное превосходство над регионом

По словам Насирзаде, военно-воздушные силы Исламской Республики в регионе доказали, что ни одна авиация, будь то истребитель или кто-либо другой, не имеет права пересекать воздушный суверенитет страны без разрешения и координации Ирана.

Он также отметил, что путем усиления силы на врагов во всем мире можно навязать политическую волю и давление.

По его словам, государства региона совершают серьезную стратегическую ошибку, не полагаясь на себя и прибегая к иностранным пилотам и оборудованию, предоставленному иностранными военными советниками, и добавил, что не только потому, что они не будут самодостаточными, но и в долгосрочной перспективе нет стимула воевать и защищать свою страну.