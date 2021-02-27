27 февр. 2021 г., 20:49
Journalist ID: 2177
News Code: 84245300
0 Persons

ВВС Ирана имеют операционное превосходство над регионом

ВВС Ирана имеют операционное превосходство над регионом

Тегеран, 27 февраля. ИРНА — Командующий ВВС иранской армии бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил в субботу, что ВВС страны имеют операционное превосходство над регионом.

По словам Насирзаде, военно-воздушные силы Исламской Республики в регионе доказали, что ни одна авиация, будь то истребитель или кто-либо другой, не имеет права пересекать воздушный суверенитет страны без разрешения и координации Ирана.

Он также отметил, что путем усиления силы на врагов во всем мире можно навязать политическую волю и давление.

По его словам, государства региона совершают серьезную стратегическую ошибку, не полагаясь на себя и прибегая к иностранным пилотам и оборудованию, предоставленному иностранными военными советниками, и добавил, что не только потому, что они не будут самодостаточными, но и в долгосрочной перспективе нет стимула воевать и защищать свою страну.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 4 =