Южная Корея выплатит Ирану замороженные средства на основе запрошенных товаров

По его словам, Тегеран передал Сеулу список необходимых товаров, включая лекарства и сырье, а также оборудование для заводов.

"По данным Центрального банка Ирана, общий долг Южной Кореи перед Ираном составляет 7 миллиардов долларов", сказал он.

"Без необходимости вести переговоры с США, страна может использовать бартерный механизм для товаров, не подпадающих под санкции, включая продукты питания и фармацевтические препараты", уточнил он.

"Министерство здравоохранения Ирана объявило список лекарств, включая вакцины от COVID-19, для Южной Кореи", сказал он, добавив, что этот список может быть использован страной для выплаты своего долга.

Южная Корея заморозила активы Ирана на семь миллиардов долларов в банках Сеула после того, как США повторно наложили санкции против Ирана с 2018 года после того, как бывший президент Дональд Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

МИД Южной Кореи объявил, что достиг договоренности с Вашингтоном о выделении части средств.