Объем товарооборота Ирана с соседними странами достиг $30 млрд

Иран граничит с 15 странами по суше и по морю и считается соседом. С Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираком граничит по суще, а с Россией, Казахстаном, Кувейтом, Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом — по морю.

Объём иранского экспорта в соседние страны за 10 месяцев в стоимостном выражении составил $16,6 млрд, а в весовом измерении — 55 млн тонн.

Импорт Ирана с 21-го марта 2020 года по 21-е января 2021 года в 15 соседних стран в стоимостном выражении достиг $14 млрд, а в весовом измерении — 14,4 млн тонн.

Главными покупателями иранских товаров за отчетный период стали Ирак (38%), ОАЭ (22%), Турция (12%) и Афганистан (11%).