27 февр. 2021 г., 15:39
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News Code: 84245016
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Шамхани: Иран не допускает возрождения такфирского терроризма в регионе

Шамхани: Иран не допускает возрождения такфирского терроризма в регионе

Тегеран, 27 февраля. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани заявил в субботу, что Иран и другие антитеррористические государства не допустят возрождения такфирического терроризма в регионе.

Секретарь ВСНБ Ирана провел в субботу в Тегеране встречу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Шамхани раскритиковал военные действия США в Ираке, заявив, что задержка с выполнением одобрения иракским парламентом в отношении вывода вооруженных сил США из Ирака является причиной эскалации кризиса в регионе.

Он подчеркнул, что необходимо поддерживать сотрудничество между странами региона для деэскалации напряженности и вести переговоры о сокращении кризисов.

Он выразил глубокую озабоченность по поводу нынешней трагической гуманитарной ситуации в Йемене, заявив, что соучастие США в организованной Саудовской Аравией резне в Йемене равносильно «геноциду».

Шамхани сказал, что Иран готов сотрудничать в прекращении четырехлетней войны в Йемене.

Тем временем Фуад Хусейн представил отчет о последних политических событиях в области безопасности в Ираке, заявив, что безопасность и стабильность являются инфраструктурой для национального политического и экономического развития.

Министр иностранных дел Ирака заявил, что безопасность является приоритетом для такой страны, как Ирак, которая на протяжении многих лет ведет борьбу с терроризмом и небезопасной обстановкой.

Он сказал, что иракское правительство решило выплатить свои долги Ирану.

Министр иностранных дел Ирака сказал, что благодаря усилиям иракских финансовых и банковских институтов некоторые препятствия были устранены, и Ирак вскоре начнет выплачивать свою долг Ирану.

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