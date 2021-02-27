27 февр. 2021 г., 13:09
Journalist ID: 2390
News Code: 84244758
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Экспорт стальных слитков из Ирана за 10 месяцев достиг 5,1 млн тонн

Экспорт стальных слитков из Ирана за 10 месяцев достиг 5,1 млн тонн

Тегеран, 27 февраля, ИРНА – Объем экспорта стальных слитков за 10 месяцев текущего года достиг 5 млн 136 тыс. тонн.

Объем экспорта стальных слитков в прошлом году составил 5 млн 821 тыс. тонн.
Экспорт стальных продуктов за 10 месяцев текущего года достиг 2 млн 373 тыс. тонн, который снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее в Иране заявили, что производство стальных продуктов до конца текущего года вырастет на 25%.
Иран в настоящее время входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. Страна планирует производить 55 млн. тонн стали и подняться на 7-е место к 1404 году по иранскому календарю (начнется в марте 2025 года).
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