27 февр. 2021 г., 12:56
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Иран будет импортировать китайскую вакцину Sinopharm от коронавируса

Иран будет импортировать китайскую вакцину Sinopharm от коронавируса

Тегеран, 27 февраля, ИРНА – Иран сегодня в субботу импортирует 250 тыс. доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Об этом сообщил официальный представитель национального штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси.

Он отметил, что в ближайшее время вакцины от коронавируса из Индия и от глобальной инициативы COVAX будут импортированы в Иран.
«Сегодня или завтра уточнится дата импорта 4,2 млн доз вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX в нашу страну», добавил он.
По его словам, более 100 тыс. человек каждый день делают тест на коронавирус.
1 млн 615 тыс. 184 человек заразили коронавирусом, 59 тыс. 899 из которых умерли.
С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1379922 случаев выздоровления среди заразившихся.
3720 из заразивших коронавирусом находятся в тяжелой ситуации.

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