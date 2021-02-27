Иран будет импортировать китайскую вакцину Sinopharm от коронавируса

Он отметил, что в ближайшее время вакцины от коронавируса из Индия и от глобальной инициативы COVAX будут импортированы в Иран.
«Сегодня или завтра уточнится дата импорта 4,2 млн доз вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX в нашу страну», добавил он.
По его словам, более 100 тыс. человек каждый день делают тест на коронавирус.
1 млн 615 тыс. 184 человек заразили коронавирусом, 59 тыс. 899 из которых умерли.
С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1379922 случаев выздоровления среди заразившихся.
3720 из заразивших коронавирусом находятся в тяжелой ситуации.
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