Иран будет импортировать китайскую вакцину Sinopharm от коронавируса

Он отметил, что в ближайшее время вакцины от коронавируса из Индия и от глобальной инициативы COVAX будут импортированы в Иран.

«Сегодня или завтра уточнится дата импорта 4,2 млн доз вакцины от коронавируса от глобальной инициативы COVAX в нашу страну», добавил он.

По его словам, более 100 тыс. человек каждый день делают тест на коронавирус.

1 млн 615 тыс. 184 человек заразили коронавирусом, 59 тыс. 899 из которых умерли.

С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1379922 случаев выздоровления среди заразившихся.

3720 из заразивших коронавирусом находятся в тяжелой ситуации.

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