Джалали назвал объем экспорта Ирана в Россию 800 млн долларов в 2020 году

Посол Ирана в Москве в интервью ИРНА сообщил об увеличении экспорта Ирана в Россию на 105% по сравнению с прошлым 2019 годом.

Он назвал беспрецедентным увеличение экспорта из Ирана в Россию в истории торговых отношений между двумя странами.

По его словам, торговое сотрудничество Ирана и России в рамках ЕАЭС и льготные тарифы на некоторые товары и серьезное внимание посольства Исламской Республики Иран в Москве к развитию экономических отношений между двумя странами оказали влияние на увеличении доли экспорта Ирана в Россию в 2020 году.

Иранский посол заявил, что политические, оборонительные и военные отношения Ирана и России развиваются день ото дня, но пока у нас есть проблемы в области экономики.

Отсутствие надлежащей инфраструктуры, такой как шоссе и железные дороги, плохая система судоходства, нехватка контейнеровозов, банковские проблемы, незнание иранскими бизнесменами российского торгового законодательства, незнание русский язык и ограничения, введенные некоторыми странами-конкурентами в регионе основными причинами слабых экономических отношений Ирана с Россией.

Он подчеркнул необходимость активизации потенциалов соответствующими иранскими ведомствами для решения проблемы.

Иран в основном экспортирует фрукты, фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, а также посуда, бытовая химия и ковры в Сирию.

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