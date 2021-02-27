Иран стоит рядом с народом Сирии, как раньше

Пресс-секретарь МИД Ирана, который совершил визит в Сирию в рамках двустороннего сотрудничества Тегерана и Дамаска в областях публичной дипломатии и культуры, встретился с сирийскими властями.

Он на встрече с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, обсудил последнюю ситуацию вокруг взаимодействия двух стран в сферах СМИ и культуры между ведомствами иностранных дел Ирана и Сирии.

Микдад на этой встрече также подчеркнул необходимость укрепления двусторонних культурных связей.

Кроме этой встречи, Хатибзаде встретился с министрами культуры и науки страны и высшим советником президента Сирии.

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