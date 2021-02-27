Иран осудил агрессию США в Сирии

«Такие авиаудары в продолжении агрессии сионистского режима в Сирию произошли в контексте того, что в последние годы американские войска незаконно вторглись на сирийскую территорию, оккупировали некоторые районы и грабили природные ресурсы, в том числе нефть, которая является естественным правом сирийского народа», отметил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, незаконные военные базы США на территории Сирии обучают террористов и занимаются их инструментальным использованием.

Пресс-секретарь МИД Ирана назвал недавние авиаудары США нарушением суверенитета, территориальной целостности Сирии и международных прав, которые приведут к усилению военных конфликтов и нестабильности.

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