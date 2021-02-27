27 февр. 2021 г., 09:51
Journalist ID: 2390
News Code: 84244338
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Иран осудил агрессию США в Сирии

Иран осудил агрессию США в Сирии

Тегеран, 27 февраля, ИРНА – МИД Ирана назвал незаконные и агрессивные удары США по восточным районам Сирии явным примером нарушения прав человека и международных прав, резко осудив данное наступление.

«Такие авиаудары в продолжении агрессии сионистского режима в Сирию произошли в контексте того, что в последние годы американские войска незаконно вторглись на сирийскую территорию, оккупировали некоторые районы и грабили природные ресурсы, в том числе нефть, которая является естественным правом сирийского народа», отметил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, незаконные военные базы США на территории Сирии обучают террористов и занимаются их инструментальным использованием.
Пресс-секретарь МИД Ирана назвал недавние авиаудары США нарушением суверенитета, территориальной целостности Сирии и международных прав, которые приведут к усилению военных конфликтов и нестабильности.

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