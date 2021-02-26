27 февр. 2021 г., 00:11
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News Code: 84244128
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Министр туризма Венесуэлы: Иран - одна из древнейших цивилизаций в мире

Министр туризма Венесуэлы: Иран - одна из древнейших цивилизаций в мире

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - «Иран - одна из древнейших цивилизаций в мире, и, учитывая потенциал, существующий в этой стране, я надеюсь поехать в Иран с новыми туристическими проектами», - сказал министр туризма Венесуэлы Али Падрон во время посещения Национального музея Ирана.

Вчера в пятницу, в кулуарах посещения различных разделов Национального музея Ирана, Али Падрон, указав на свою четырехдневную поездку в Иран и посещения туристических достопримечательностей и культурных и исторических объектов в Тегеране, Кермане и Исфахан сказал: «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить правительство и народ Ирана за их гостеприимство».

«Мы приехали в Иран, чтобы укрепить уже сложившиеся дружеские и братские отношения. В ходе этой поездки мы подписали два соглашения о сотрудничестве в сфере туризма, а также туроператоры совершили поездку в Иран из Венесуэлы и встретились с иранскими туроператорами», - отметил он.

«Этот визит показал, что Иран - одна из древнейших и наиболее цивилизованных стран мира. Я очень благодарен Ирану за поддержку и надеюсь вернуться в Иран с новыми проектами», - рассказал он.

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