Иранские дети заняли первые места на 3-м Международном фестивале «мир» в Хиросиме

Чтобы проповедовать мир в городах по всему миру, Организация мэров мира в Хиросиме, Япония, уже третий год подряд проводит Международный конкурс живописи мира.

В этом конкурсе дети от 6 до 15 лет из стран-членов этой организации были приглашены представить свои работы на тему мирного города для участия в этом конкурсе, в котором приняли участие 99 городов из 19 стран.

Конкурс был хорошо приветствован, и многие работы со всего Ирана были отправлены в Центр коммуникации и международных дел муниципалитета Тегерана.

Наконец, картины, присланные со всего мира, были рассмотрены международными судьями, выбранными Секретариатом фестиваля, и 12 работ были представлены как отобранные работы из разных городов мира, среди которых встречаются пять иранских детей и подростков.