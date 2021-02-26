26 февр. 2021 г., 13:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84243743
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Зариф и аль-Макдад изучили двусторонние отношения и события в регионе

Зариф и аль-Макдад изучили двусторонние отношения и события в регионе

Тегеран, 26 февраля, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана и Сирии обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события.

В телефонном разговоре глава МИД Сирии Фейсал аль-Макдад с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом были рассмотрены двусторонние отношения и пути их расширения в различных сферах, особенно в области экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили события в Сирии, Иране, регионе и мире.

Зариф и Аль-Макдад также обсудили результаты недавних встреч по итогам переговоров по Астанинскому формату в российском городе Сочи и консультаций между различными делегациями по преодолению препятствий, созданных некоторыми западными странами на пути восстановления безопасности и стабильности в Сирии.

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