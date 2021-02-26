Зариф и аль-Макдад изучили двусторонние отношения и события в регионе

В телефонном разговоре глава МИД Сирии Фейсал аль-Макдад с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом были рассмотрены двусторонние отношения и пути их расширения в различных сферах, особенно в области экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили события в Сирии, Иране, регионе и мире.

Зариф и Аль-Макдад также обсудили результаты недавних встреч по итогам переговоров по Астанинскому формату в российском городе Сочи и консультаций между различными делегациями по преодолению препятствий, созданных некоторыми западными странами на пути восстановления безопасности и стабильности в Сирии.