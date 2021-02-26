Иран и Россия сделали акцент на сотрудничестве в сфере аграрной продукции

Как сообщает ИРНА, на встрече, состоявшейся в пятницу в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, стороны обсудили пути расширения торговли сельскохозяйственной продукцией и модернизации транспортной инфраструктуры для обмена и транзита товаров.

Посол Исламской Республики Иран указал на увеличение экспорта Ирана в Россию в 2020 году. «Этот шаг можно считать хорошим стартом для увеличения объема торговых обменов, что стоит в повестке дня лидеров двух стран», - отметил он.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы улучшения транспортной инфраструктуры для обмена и транзита товаров. Инвестирование и расширение морского флота, а также расширение железнодорожных перевозок и увеличение использования рефрижераторных контейнеров, которые перевозят фрукты и овощи из Ирана в Россию и используют их на обратном пути для транзита товаров на рынки, были в числе других вопросов между сторонами.