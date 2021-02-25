Иран назвал условия возвращения к выполнению своих обязательств по СВПД

"Прежде чем вы ожидаете, что Иран как потерпевшая сторона, которая предприняла действия после выхода США из СВПД и неприверженности европейских стран к своим обязательствам, вернется к выполнению своих обязательств, США как нарушитель данной сделки должны вернуться", заявил он на конференции по разоружению.

По его словам, призыв Ирана к полной приверженности своим обязательствам по СВПД, который действовал исключительно в рамках этого соглашения и сократил некоторые из своих обязательств, является не только несправедливым и безответственным, но также высокомерным и принудительным подходом.

Он назвал "забавной" недавнюю просьбу госсекретаря США Энтони Блинкена и властей некоторых западных стран о возвращении Ираном к выполнению всех своих обязательства в то время, когда США пока вышли из ядерной сделки и явно её нарушают.

"Иран не вышел из ядерной сделки, не заставил другие страны нарушать СВПД и резолюцию 2231 СБ ООН и не уклонился от выполнения своих обязательств", заявил постпред ИРИ, добавив, что именно США являются нарушителем СВПД и продолжают преступное наследие администрации Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что США должны предпринимать меры для эффективного выполнения своих обязательств, тогда Иран сразу ответит на эти акты.

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