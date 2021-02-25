25 февр. 2021 г., 11:34
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Рухани сегодня открыл автомагистраль "Гадир"

Рухани сегодня открыл автомагистраль "Гадир"

Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в четверг утром принял участие в церемонии открытия магистрали "Абйек-Варамин" (также известна как магистраль "Гадир"), которая прошла в формате видеоконференции.

Протяженность шестиполостной магистрали, которая строилась пять лет, составит 158 км. Строительство автомобильной дороги началась в 2016 году.
Магистраль "Гадир" проходит через четыре провинции Казвин, Альборз, Маркази и Тегеран, и в городе Варамин присоединится к шоссе "Кум-Гармсар". На строительство магистрали "Гадир" потрачено 3400 млрд туманов.
При строительстве этого шоссе было построено 49 больших мостов, 690 малых мостов, 2 туннеля, 12 перекрестков, 7 развязок и 32 автостоянки.
Целью этого проекта является завершение части коридоров автомагистралей восток-запад и север-юг страны. Эксплуатация магистрали "Гадир" сократит маршрут и упростит проезд между северо-западными районами и северо-восточными районами Ирана.
Автострада Гадир помимо развития индустрии туризма и национального экономического процветания, также повлияет на транзит товаров с соседними странами.
Общая протяженность шоссе в Иране с 12,5 тыс. км в 2013 году увеличится до 20 тыс. км до середины текущего года. 

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