Рухани сегодня открыл автомагистраль "Гадир"

Протяженность шестиполостной магистрали, которая строилась пять лет, составит 158 км. Строительство автомобильной дороги началась в 2016 году.

Магистраль "Гадир" проходит через четыре провинции Казвин, Альборз, Маркази и Тегеран, и в городе Варамин присоединится к шоссе "Кум-Гармсар". На строительство магистрали "Гадир" потрачено 3400 млрд туманов.

При строительстве этого шоссе было построено 49 больших мостов, 690 малых мостов, 2 туннеля, 12 перекрестков, 7 развязок и 32 автостоянки.

Целью этого проекта является завершение части коридоров автомагистралей восток-запад и север-юг страны. Эксплуатация магистрали "Гадир" сократит маршрут и упростит проезд между северо-западными районами и северо-восточными районами Ирана.

Автострада Гадир помимо развития индустрии туризма и национального экономического процветания, также повлияет на транзит товаров с соседними странами.

Общая протяженность шоссе в Иране с 12,5 тыс. км в 2013 году увеличится до 20 тыс. км до середины текущего года.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

