Санкции США против Ирана должны быть сняты в течение 3 месяцев: постпред ИРИ при ООН

Он в интервью арабскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что если США снимают санкции в течение 3 месяцев, тогда Иран будет выполнять свои обязательства по ядерной сделке.

"Действия Ирана после выхода США из СВПД, не усилили напряжение", добавил он.

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о «временном техническом понимании» по доступу к информации с ядерных объектов, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter. Тегеран в течение трех месяцев будет записывать информацию с камер и хранить у себя — пока не будут сняты санкции, сообщили в Иране. В противном случае эти записи будут удалены.

США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация.

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