Посол: изучены возможности и проблемы экономического сотрудничества с Ирана и Великобритании

«В частности, они рассмотрели возможности сотрудничества в областях инжиниринга, финансов, здравоохранения, нефти и газа», - написал он в Twitter.

Виртуальная встреча представителей ирано-британской торговой палаты была проведена вчера Министерством международной торговли Великобритании и посольством Исламской Республики Иран в Лондоне. Во встрече приняли участие более ста сорока представителей крупных компаний в области здравоохранения, нефти и газа, возобновляемых источников энергии, финансовых институтов, а также малых и средних компаний, чтобы обсудить пути развития торговых отношений.