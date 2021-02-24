24 февр. 2021 г., 23:05
Journalist ID: 2388
News Code: 84242935
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Посол: изучены возможности и проблемы экономического сотрудничества с Ирана и Великобритании

Посол: изучены возможности и проблемы экономического сотрудничества с Ирана и Великобритании

Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад сообщил, что представители торговых палат Ирана и Великобритании обменялись мнениями о возможностях и проблемах экономического сотрудничества между двумя странами.

«В частности, они рассмотрели возможности сотрудничества в областях инжиниринга, финансов, здравоохранения, нефти и газа», - написал он в Twitter.

Виртуальная встреча представителей ирано-британской торговой палаты была проведена вчера Министерством международной торговли Великобритании и посольством Исламской Республики Иран в Лондоне. Во встрече приняли участие более ста сорока представителей крупных компаний в области здравоохранения, нефти и газа, возобновляемых источников энергии, финансовых институтов, а также малых и средних компаний, чтобы обсудить пути развития торговых отношений.

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