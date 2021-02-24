В Иране назвали политику максимального давления неудачной

Как сообщает ИРНА, Али Багери в среду на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, которая прошла онлайн в виде видеоконференции в связи со вспышкой эпидемии коронавирусом разъяснил позиции страны в сфере прав человека.

Он сказал, что иранский народ заплатил самую высокую цену за последние годы за защиту своих прав и прав других людей и был в первых рядах жертв терроризма и санкций. «Убийство 17000 невинных людей террористическими группами, которые позже некоторым западным государствам были исключены из списка террористических групп и даже их похвалили за свою деятельность показывает неправильную политику западных стран. Убийство режимом США крупнейшего в регионе защитника прав народов против терроризма, генерала Касема Сулеймани, которое, по мнению Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, было произвольным нарушением международного и международного права прав человека, а также убийство ученых-ядерщиков и ядерных технологий Мохсена Фахризаде узурпирующим сионистским режимом было лишь частью потерей этих людей на борьбу с терроризмом», - отметил он.

«Сегодня исполнители и сторонники незаконных и уголовных санкций против иранского народа, которые заблокировали доступ к медицинскому оборудованию даже во время вспышки вируса, ложно выражают свою обеспокоенность ситуацией с правами человека», - заявил он.

«Страны, которые обвиняют Исламскую Республику Иран в нарушении прав человека путем «политического голосования», - это те же страны, которые на практике нарушают права иранского народа своими действиями против прав человека, включая санкции и убийства», - заключил он.