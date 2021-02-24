24 февр. 2021 г., 21:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84242865
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Вопрос об авиакатастрофе украинского самолета не входит в компетенцию докладчика ООН: МИД

Вопрос об авиакатастрофе украинского самолета не входит в компетенцию докладчика ООН: МИД

Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что вопрос об авиакатастрофы украинского самолета не входит в компетенцию докладчика ООН.

Реагируя на заявления спецдокладчика ООН по внесудебным казням в связи с авиакатастрофой украинского самолета Саид Хатибзаде, сказал, что «согласно миссии Специального докладчика по внесудебным и произвольным убийствам, упомянутой в Резолюции №44.5 Совета по правам человека, тема авиакатастрофы украинского самолета в принципе не входит в их компетенцию и миссию».

По данным ИРНА, специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Каламар опубликовала во вторник отчет о сбитом украинском самолете, в котором обвинил Иран.

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