Вопрос об авиакатастрофе украинского самолета не входит в компетенцию докладчика ООН: МИД

Реагируя на заявления спецдокладчика ООН по внесудебным казням в связи с авиакатастрофой украинского самолета Саид Хатибзаде, сказал, что «согласно миссии Специального докладчика по внесудебным и произвольным убийствам, упомянутой в Резолюции №44.5 Совета по правам человека, тема авиакатастрофы украинского самолета в принципе не входит в их компетенцию и миссию».

По данным ИРНА, специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Каламар опубликовала во вторник отчет о сбитом украинском самолете, в котором обвинил Иран.