Зариф призвал Южную Корею предоставит доступ к замороженным средствам ЦБ Ирана

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён обсудил последние события в отношениях между двумя странами в телефонном разговоре с Мохаммадом Джавадом Зарифом сегодня.

Зариф выразил надежду, что Южная Корея как можно скорее предоставит доступ к замороженным средствам Центрального банка в своих банках.

«К сожалению, на отношения между двумя странами за последние два с половиной года повлияли незаконные действия корейских банков, особенно в сложных условиях вспышки коронавируса и большой потребности иранского народа в этих ресурсах», - сказал он.