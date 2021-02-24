24 февр. 2021 г., 20:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84242858
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Зариф призвал Южную Корею предоставит доступ к замороженным средствам ЦБ Ирана

Зариф призвал Южную Корею предоставит доступ к замороженным средствам ЦБ Ирана

Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что ирано-корейские отношения были затронуты незаконными действиями корейских банков в последние два с половиной года, и подчеркнул, что Южная Корея должна как можно скорее предоставить доступ к замороженным средствам Центрального банка в своих банках.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён обсудил последние события в отношениях между двумя странами в телефонном разговоре с Мохаммадом Джавадом Зарифом сегодня.

Зариф выразил надежду, что Южная Корея как можно скорее предоставит доступ к замороженным средствам Центрального банка в своих банках.

«К сожалению, на отношения между двумя странами за последние два с половиной года повлияли незаконные действия корейских банков, особенно в сложных условиях вспышки коронавируса и большой потребности иранского народа в этих ресурсах», - сказал он.

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