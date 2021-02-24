24 февр. 2021 г., 17:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84242703
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Торговый потенциал между Ираном и Евразией составляет $30 млрд

Торговый потенциал между Ираном и Евразией составляет $30 млрд

Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Генеральный директор Организации по развитию торговли по Европе и США Бехруз Олфат заявил, что с реализацией соглашения о свободной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом таможенные тарифы на различные товары будут близки к нулю.

«В феврале начались новые переговоры о свободной торговле», - сказал он.

«Одним из препятствий на пути к расширению торговых отношений является незнание странами рынков друг друга, поэтому Специализированная выставка Евразия пройдет в Тегеране с 18 по 21 мая, чтобы сделать первый серьезный шаг в реализации соглашения и познакомиться друг с другом».

Он выразил надежду, что ярмарка поможет решить проблемы с транспортировкой и привлечет больше инвесторов в стране и за рубежом в области логистики, услуг и производства.

Евразия, экономический союз, ключевыми членами которого являются пять стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения, с 2015 года работает над экономической политикой, макроэкономикой и трудовой миграцией для заключения соглашений о свободной торговле и торговых соглашений с другими странами.

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