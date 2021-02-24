Торговый потенциал между Ираном и Евразией составляет $30 млрд

«В феврале начались новые переговоры о свободной торговле», - сказал он.

«Одним из препятствий на пути к расширению торговых отношений является незнание странами рынков друг друга, поэтому Специализированная выставка Евразия пройдет в Тегеране с 18 по 21 мая, чтобы сделать первый серьезный шаг в реализации соглашения и познакомиться друг с другом».

Он выразил надежду, что ярмарка поможет решить проблемы с транспортировкой и привлечет больше инвесторов в стране и за рубежом в области логистики, услуг и производства.

Евразия, экономический союз, ключевыми членами которого являются пять стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения, с 2015 года работает над экономической политикой, макроэкономикой и трудовой миграцией для заключения соглашений о свободной торговле и торговых соглашений с другими странами.