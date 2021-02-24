24 февр. 2021 г., 17:25
Journalist ID: 2388
News Code: 84242690
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В прошлом году в Иране было опубликовано 72000 научных статей

В прошлом году в Иране было опубликовано 72000 научных статей

Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Заместитель ректора Тегеранского университета медицинских наук по исследованиям Шахин Ахундзаде сказал, что в 2020 году Иран выпустил 72 000 научных статей в медицинских и немедицинских областях, и рейтинг страны в этой области увеличился с 42 в начале Исламской революции до 15.

Как сообщает ИРНА, Шахин Ахундзаде в среду, в 20-ю годовщину создания Центра исследования иммунологии, астмы и аллергии, высоко оценил научный рейтинг страны. «В последние годы в Иране произошел очень значительный научный рост», - сказал он.

«Иран занимает 15 место в мире и первое в регионе по количеству цитирований статей, 21 место в мире и второе место в регионе по медицинским наукам», - заявил он.

Ахундзаде указал на ситуацию Ирана в области иммунологии и сказал: «Иран также занимает 19-е место в мире по количеству статей, что является хорошей ситуацией и с точки зрения цитирования в этой области занимает 30 место».

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