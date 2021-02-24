В прошлом году в Иране было опубликовано 72000 научных статей

Как сообщает ИРНА, Шахин Ахундзаде в среду, в 20-ю годовщину создания Центра исследования иммунологии, астмы и аллергии, высоко оценил научный рейтинг страны. «В последние годы в Иране произошел очень значительный научный рост», - сказал он.

«Иран занимает 15 место в мире и первое в регионе по количеству цитирований статей, 21 место в мире и второе место в регионе по медицинским наукам», - заявил он.

Ахундзаде указал на ситуацию Ирана в области иммунологии и сказал: «Иран также занимает 19-е место в мире по количеству статей, что является хорошей ситуацией и с точки зрения цитирования в этой области занимает 30 место».