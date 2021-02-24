Рухани: частные компании Ирана и Словакии должны стать пионерами в расширении сотрудничества

Принимая верительные грамоты нового посла Словацкой Республики в Тегеране, Хасан Рухани сказал, что условия международного сотрудничества Исламской Республики Иран отличаются от прошлых. «Частные компании двух стран могут быть пионерами в расширении отношений и сотрудничества в различных областях».

«Исламская Республика Иран в настоящее время разрабатывает и тестирует три типа вакцины против коронавируса и готова поделиться своим опытом с другими странами, включая Словакию», - добавил он.