24 февр. 2021 г., 17:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84242682
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Рухани: частные компании Ирана и Словакии должны стать пионерами в расширении сотрудничества

Рухани: частные компании Ирана и Словакии должны стать пионерами в расширении сотрудничества

Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани приветствовал развитие сотрудничества между Ираном и Словакией, заявив, что частные компании Ирана и Словакии могут стать пионерами в расширении отношений и сотрудничества.

Принимая верительные грамоты нового посла Словацкой Республики в Тегеране, Хасан Рухани сказал, что условия международного сотрудничества Исламской Республики Иран отличаются от прошлых. «Частные компании двух стран могут быть пионерами в расширении отношений и сотрудничества в различных областях».

«Исламская Республика Иран в настоящее время разрабатывает и тестирует три типа вакцины против коронавируса и готова поделиться своим опытом с другими странами, включая Словакию», - добавил он.

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