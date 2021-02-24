24 февр. 2021 г., 17:07
Journalist ID: 2388
News Code: 84242677
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50-кратное увеличение срока службы турбин с иранскими нанопокрытиями

50-кратное увеличение срока службы турбин с иранскими нанопокрытиями

Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Иранской компании удалось покрыть поверхность лопаток турбины нанотехнологиями, которые увеличили срок службы турбины в 50 раз.

Председатель совета директоров иранской компании Хасан Аламхах об этом сказал: «С уходом компании Siemens из Ирана под предлогом санкций процесс проектирования турбин внутри страны остался незавершенным».

«Эта работа была выполнена отечественными специалистами, а компания отвечала за создание твердых покрытий на лопатках турбин. В первоначальной конструкции Siemens использовались обычные твердые покрытия, но мы использовали микрометровые покрытия, содержащие наноструктурированные материалы, и достигли вдвое большего, чем желаемый стандарт Siemens. Мы также увеличили коррозионную стойкость Siemens с 400 часов до 900 часов», - отметил он.

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