50-кратное увеличение срока службы турбин с иранскими нанопокрытиями

Председатель совета директоров иранской компании Хасан Аламхах об этом сказал: «С уходом компании Siemens из Ирана под предлогом санкций процесс проектирования турбин внутри страны остался незавершенным».

«Эта работа была выполнена отечественными специалистами, а компания отвечала за создание твердых покрытий на лопатках турбин. В первоначальной конструкции Siemens использовались обычные твердые покрытия, но мы использовали микрометровые покрытия, содержащие наноструктурированные материалы, и достигли вдвое большего, чем желаемый стандарт Siemens. Мы также увеличили коррозионную стойкость Siemens с 400 часов до 900 часов», - отметил он.