В Иране выявили 112 случаев заражения новым штаммом коронавируса

Говоря о ситуации с распространением нового штамма коронавируса в стране, он отметил, что обнаружены 5 случаев в Тегеране, 7 в Хормозгане и 1 случай в Западном Азербайджане.

4 февраля выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Иране.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более 40 странах мира.

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