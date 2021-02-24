Говоря о ситуации с распространением нового штамма коронавируса в стране, он отметил, что обнаружены 5 случаев в Тегеране, 7 в Хормозгане и 1 случай в Западном Азербайджане.
4 февраля выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Иране.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более 40 странах мира.
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Тегеран, 24 февраля, ИРНА – В Иране выявили 112 случаев заражения новым штаммом коронавируса, 8 человек из которых умерли. Об этом сообщил официальный представитель национального штаба по противостоянию коронавирусу Алиреза Раиси в среду.
Говоря о ситуации с распространением нового штамма коронавируса в стране, он отметил, что обнаружены 5 случаев в Тегеране, 7 в Хормозгане и 1 случай в Западном Азербайджане.
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