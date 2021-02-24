Рухани призвал к расширению всеобщих отношений с Ганой

«Исламская Республика Иран готов к расширению сотрудничества с Ганой в областях науки и экономики, пользуясь возможностями для внеземного культивирования», заявил Рухани на встрече с новым послом Ганой в Тегеране, где он вручил свои верительные грамоты иранскому президенту.

Рухани заявил, что расширение сотрудничества частных секторов Ирана и Ганы может сыграть эффективную роль в развитии двусторонних отношений.

Новый посол Ганы в Тегеране также отметил, что обе стороны должны развивать свои экономические взаимодействия наряду с дружественными политическими связями.

Кроме посла Ганы, послы Сенегала, Румынии и Словакии также вручили свои верительные грамоты иранскому президенту.