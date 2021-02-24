Глава ЦБ сообщил о начале перевода иранских активов из Южной Кореи

22 февраля управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати и посол Южной Кореи в Тегеране договорились о переводе иранских активов в корейских банках.

Хеммати в среду заявил, что Иран и Южная Корея обсуждают пути перевода средств. Он отметил, что встреча между глава Центрального банка Ирана и послом Южной Кореи по просьбе Сеула состоялась в посольстве Южной Кореи в Тегеране.

Посол Южной Кореи заявил, что его правительство готово принять любые меры, необходимые для использования всех иранских активов в Южной Корее, при этом для выполнения данной задачи не существует никаких ограничений или препятствий между двумя странами.

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