24 февр. 2021 г., 14:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84242433
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Площадь современных ирригационных систем в Иране увеличивается

Площадь современных ирригационных систем в Иране увеличивается

Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Заместитель министра сельскохозяйственного джихада Алиморад Акбари сказал, что до победы Исламской революции общая площадь, покрытая новыми ирригационными системами страны, составляла около 38 000 гектаров, а сейчас она достигла 2,4 млн. гектаров.

«40 млн. евро будет выделено из Национального резервного фонда развития на создание современных ирригационных сетей сельскохозяйственных полей страны», - сказал он.

По его словам, в этом году из этой суммы кредита было выделено 16 млн. евро.

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