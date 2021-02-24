Площадь современных ирригационных систем в Иране увеличивается

«40 млн. евро будет выделено из Национального резервного фонда развития на создание современных ирригационных сетей сельскохозяйственных полей страны», - сказал он.
По его словам, в этом году из этой суммы кредита было выделено 16 млн. евро.
Тегеран, 24 февраля, ИРНА - Заместитель министра сельскохозяйственного джихада Алиморад Акбари сказал, что до победы Исламской революции общая площадь, покрытая новыми ирригационными системами страны, составляла около 38 000 гектаров, а сейчас она достигла 2,4 млн. гектаров.
«40 млн. евро будет выделено из Национального резервного фонда развития на создание современных ирригационных сетей сельскохозяйственных полей страны», - сказал он.
По его словам, в этом году из этой суммы кредита было выделено 16 млн. евро.
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