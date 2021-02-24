24 февр. 2021 г., 13:33
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News Code: 84242304
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В Иране построили магистральный трубопровод для нефти и газа протяженность 6 тыс. км 

В Иране построили магистральный трубопровод для нефти и газа протяженность 6 тыс. км 

Тегеран, 24 февраля, ИРНА -  Командующий строительной базой «Хатам аль-Анбия» генерал Саид Мохаммад сообщил о строительстве магистрального трубопровода для нефти и газа протяженностью более 6000 км в Иране.

По его словам, трубопровод «Шазанд-Кум-Рей» является одним из указанных проектов.
Генерал Саид Мохаммад заявил о возможностях иранских специалистов для реализации крупных строительных проектов в стране.
Он отметил, что строительная база «Хатам аль-Анбия» выполнила EPC-контракты по таким проектам, как трубопровод «Шазанд-Кум-Рей». Цель данного проекта заключается в передаче продуктов НПЗ «Шазанд Арак» в Кум и Тегеран.
26-дюймовый трубопровод «Шазанд-Кум-Рей» протяженностью 295 км и пропускной способностью 300 тыс. баррелей в сутки сокращает междугородние перевозки и снижает стоимость транспортировки нефтепродуктов от производства до потребления.

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