Европейские компании надеются вернуться на иранский рынок

Как сообщает ИРНА, на этой встрече, которая очно была организована совместными британо-иранскими торговыми палатами, британским министерством международной торговли и посольством Исламской Республики Иран в Лондоне, более ста сорока представителей крупных компании в области здравоохранения, нефти и газа, возобновляемых источников энергии, финансовые учреждения, а также малые и средние компании обсудили пути развития торговых отношений.

Специальный посланник премьер-министра Великобритании по Ирану Норман Ламонт, который также возглавляет Британо-иранскую торговую палату, рассказал ИРНА в Лондоне об итогах встречи, заявив, что среди европейских компаний существует осторожный оптимизм возобновить торговые отношения с Ираном, что зависит от будущего политического развития и ядерной сделки.

По его словам, «торговля с Ираном легальна в Европе, но три проблемы - банковские отношения, санкции США и их психологические последствия - являются основными препятствиями на пути развития торгового сотрудничества между Европой и Ираном. Он выразил надежду, что возобновление американо-иранских переговоров может привести к отмене антииранских санкций и возобновлению экономических отношений».