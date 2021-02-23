Глава МВД Ирана провел встречу с президентом Таджикистана

Стороны обсудили отдельные аспекты двусторонних отношений между Таджикистаном и Ираном, особенно состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области безопасности, пишет Таджикистан 24.

При этом было подчеркнуто, что до сегодняшнего дня между двумя странами подписано более 160 документов о двустороннем сотрудничестве, в том числе Меморандум о взаимопонимании о методах и рамках двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, которые составляют правовую базу взаимоотношений сторон.

Президент Таджикистана особенно подчеркнул необходимость всесторонней реализации подписанного в сфере безопасности документа, который заложил прочную основу для укрепления сотрудничества между органами внутренних дел двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам усиления геополитической конкуренции, угроз и вызовов современного мира и региональной безопасности.

На фоне пандемии коронавируса также была обсуждена проблема мирового финансово-экономического кризиса, который, несомненно, представляет серьёзную угрозу для текущей ситуации и будущего региона.

Стороны обменялись информацией о практических шагах, предпринимаемых правительствами двух стран по борьбе с пандемией.

В ходе встречи стороны обсудили и другие актуальные международные и региональные вопросы.