Тегеран и Душанбе подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом

Рахмони Фазли прибыл в Таджикистан по приглашению своего таджикского коллеги Рамазона Рахимзода, с которым сегодня также состоялись переговоры.

"Экстремизм, терроризм, торговля людьми, наркоторговля и отсутствие безопасности на Ближнем Востоке в основном существуют из-за вмешательства зарубежных сил", сказал Рахмани Фазли.

Рахмани Фазли указал на сопротивление Исламской Республики Иран иностранному давлению и агрессии в течение 42 лет и сказал, что причиной большинства событий вокруг Ирана является гнев зарубежных стран на стойкость, стабильность и независимость Исламской Республики и создание безопасности и стабильности без иностранцев.

Ссылаясь на многочисленные политические, социальные, культурные, исторические и языковые общности между Ираном и Таджикистаном, он сказал, что народы Ирана и Таджикистана требуют расширения связей.

Он добавил, что Иран готов сотрудничать с Таджикистаном в политических, социальных вопросах, вопросах безопасности, кризисных ситуаций и регистрации актов гражданского состояния.

Он подчеркнул, что страны региона сами способны решать свои проблемы.