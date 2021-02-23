23 февр. 2021 г., 21:52
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News Code: 84241571
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Тегеран и Душанбе подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом

Тегеран и Душанбе подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом

Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Министры внутренних дел Ирана и Таджикистана Абдолреза Рахмани Фазли и Рамазон Рахимзод подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Рахмони Фазли прибыл в Таджикистан по приглашению своего таджикского коллеги Рамазона Рахимзода, с которым сегодня также состоялись переговоры.  

"Экстремизм, терроризм, торговля людьми, наркоторговля и отсутствие безопасности на Ближнем Востоке в основном существуют из-за вмешательства зарубежных сил", сказал Рахмани Фазли.

Рахмани Фазли указал на сопротивление Исламской Республики Иран иностранному давлению и агрессии в течение 42 лет и сказал, что причиной большинства событий вокруг Ирана является гнев зарубежных стран на стойкость, стабильность и независимость Исламской Республики и создание безопасности и стабильности без иностранцев.

Ссылаясь на многочисленные политические, социальные, культурные, исторические и языковые общности между Ираном и Таджикистаном, он сказал, что народы Ирана и Таджикистана требуют расширения связей.

Он добавил, что Иран готов сотрудничать с Таджикистаном в политических, социальных вопросах, вопросах безопасности, кризисных ситуаций и регистрации актов гражданского состояния.         

Он подчеркнул, что страны региона сами способны решать свои проблемы.

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