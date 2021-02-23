Иран входит в пятерку стран с самым высоким ростом качества научных статей

Рахими отметил, что после победы исламской революции 1979 года в стране, Иран поднялся с 5-го места на первое место регионе, в области нанотехнологии улучшил свою позицию с 58-го на 16-е место в мире, а с 52-го места на 17-е место в мире в области биохимии и биомолекулярности.

"В настоящее время, качество статьей иранских исследователей занимают 15-е место в самой престижной международной базе данных в мире", добавил он.

"Число студентов в иранских вузах в 1981 году составляло менее 180 тыс. человек, а в 2013 году достигло около 4,8 миллиона человек", указал он, отметив, что в вузах страны учатся более 30 тыс. иностанных студентов.