Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на 9%

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Национальной нефтехимической компании (NPC) жалал Мирхашеми.

"С начала года до конца месяца Бахман (закончился 18 февраля) производство нефтехимической продукции в Иране составило 56 млн. тонн. Ожидается до конца года (20 марта) этот показатель достигнет 61 млн. тонн", сказал он.

Чиновник добавил, что объем производства нефтехимической продукции в стране составил 55 млн. тонн, отметив, что Нефтехимическая промышленность Ирана движется вперед.