Зариф: Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

"В соответствии с законом мы прекратили добровольное выполнение дополнительного протокола. Это полностью соответствует 36-й статье ядерной сделки, поскольку президент США не прекратил нарушать соглашение, а "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) не выполняет свои обязательства", сказал Зариф.

Глава иранской дипломатии добавил, что все меры противодействия Ирана обратимы.

Он подверг критике нарушение Европой условия ядерной сделки. "Все европейские компании покинули Иран, и они не поддерживали никакие европейские компании. Они нарушали свои обязательства, поэтому пропаганда, которую начали европейцы, что они выполнили все свои обязательства, нереальна, и они определенно не выполнили свои обязательства", отметил он.