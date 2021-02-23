23 февр. 2021 г., 17:31
Journalist ID: 2177
News Code: 84241311
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Зариф: Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

Зариф: Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ, но это сотрудничество не выйдет за рамки дополнительного протокола.

"В соответствии с законом мы прекратили добровольное выполнение дополнительного протокола. Это полностью соответствует 36-й статье ядерной сделки, поскольку президент США не прекратил нарушать соглашение, а "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания) не выполняет свои обязательства", сказал Зариф.

Глава иранской дипломатии добавил, что все меры противодействия Ирана обратимы.

Он подверг критике нарушение Европой условия ядерной сделки. "Все европейские компании покинули Иран, и они не поддерживали никакие европейские компании. Они нарушали свои обязательства, поэтому пропаганда, которую начали европейцы, что они выполнили все свои обязательства, нереальна, и они определенно не выполнили свои обязательства", отметил он.

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