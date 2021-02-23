Иран входит в число передовых строителей гидроагрегатов, министр экономики

"Эти достижения не ограничиваются иранскими границами, и несколько плотин и туннелей в других странах были построены иранцами", сказал Реза Ардаканян, выступая на церемонии открытия 6-й конференции и выставки по плотинам и туннелям.

Сангтудинская ГЭС-2 и Анзобский тоннель, а также гидроэнергетический комплекс Ума Ойя в Шри-Ланке — одни из крупных проектов, реализованных иранскими инженерами.

Рост населения и изменение климата оказали давление на источники воды в последние десятилетия, что потребовало управления водными ресурсами больше, чем когда-либо, сказал он, добавив, что в Иране есть 5000-летние плотины и подземные водные туннели длиной в сотни километров, некоторые из которых имеют зарегистрированы в международных организациях как иранские инновации.